محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز



أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار الحملات المرورية والأمنية للإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على الشركات والورش المخالفة للقرار الوزاري رقم 76/2022 من قرار وزارة التجارة والصناعة تلك التي تقوم بوضع معدات تمكن مركبات من إصدار أصوات مزعجة، وذلك بحملة تفتيشية على منطقة الفحيحيل الصناعية أسفرت عن تحرير 80 مخالفة مرورية، وحجز 3 مركبات مخالفة، كما قامت بحجز 3 مركبات قضائيا وإحالة شخص حدث لا يحمل أي إثبات رسمي إلى جهة الاختصاص، كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق فوري لـ 6 ورش مخالفة، كما تم تحرير 23 محضر مراجعة لاستكمال الإجراءات القانونية وعمل 4 تعهدات للورش المخالفة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة والاتصال المباشر في حالة وجود أي سلوكيات خاطئة أو رصد أي أعمال استهتار ورعونة على هاتف الطوارئ 112 أو على رقم «واتساب» الإدارة العامة للمرور 99324092 ؛ حفاظا على سلامة الجميع.