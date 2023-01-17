

قالت خبيرة علم الحشرات والأستاذة المساعدة بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي إن العلماء اكتشفوا أن أنواعا من الحشرات تحتوي على خلايا شمسية بها صبغات تحول أشعة الشمس إلى كهرباء.



وأوضحت الحربي في تصريح لـ «الأنباء» أن أخبار الحشرات أصبحت هي الأكثر تداولا حول العالم خاصة بعدما أعلنت هيئة الغذاء والدواء صلاحيتها كغذاء بشري بتأييد ودعم من منظمة الصحة العالمية خاصة حين أشارت إلى أن الحشرات ستكون غذاء المستقبل.



وأضافت: وفي إطار بحث العلماء المستمر عن مصادر نظيفة للطاقة، فإن الجديد على الساحة العلمية والعالمية هو الخبر المتداول أن الحشرات تعمل على توليد شحنات كهربائية تغير من خلالها المجال الكهربائي الجوي،حيث توصل العلماء إلى أن أسراب النحل بإمكانه تغير كهرباء الغلاف الجوي بمقدار 100 إلى 1000 فولت لكل متر، مما يزيد من قوة المجال الكهربائي التي تحدث عادة على مستوى الأرض، وهذه الزيادة ليست بقليلة فهي تماثل تغيير الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي بعد حدوث العواصف الرعدية.



وتساءلت الحربي: بعض الثدييات مثل الكلاب والقطط والدولفين بإمكانها أن تستشعر المجال الكهربائي وتولد كهرباء بطريقة أو بأخرى، ولكن من كان يتوقع أن الجراد يمكن أن ينتج كهرباء! لافتة إلى قيام العلماء بحساب تأثير الجراد في كهرباء الغلاف الجوي، حيث إن تدفق سرب الجراد المكون من 80 مليون حشرة في أقل من ميل مربع غير الشحنات الكهربائية الجوية بنسبة عالية جدا. كما أكد العلماء أنه كلما زاد عدد أعضاء السرب زادت الشحنات الكهربائية المتولدة منه.



واستطردت الحربي بالقول: كل حشرة لها قدرة التأثير على ديناميكية الأيونات والرذاذ الجوي والسحب والغبار ما قد يؤثر في أحداث الطقس المحلي، ومن ثم، فإن نقل وإصدار الشحنات الكهربائية بواسطة الحشرات يدل على دور غير مستكشف لها ومساهمتها الفعالة في تغيير الشحنات الموجودة في الغلاف الجوي إلى جانب الشحنات الكهربائية ذات المنشأ الفيزيائي والإيكولوجى، وهذا دليل على أن الحشرات قادرة على إنتاج طاقة كهربائية كبيرة.



وتابعت: وفي إطار اهتمام المتخصصين في علم الحشرات بالكشف عن الحشرات التي تؤثر على المجالات الكهربائية الساكنة الموجودة في كل مكان تقريبا في البيئة، توصل العلماء إلى أن الدبابير الشرقية تحتوي على خلايا شمسية تحتوي على صبغات تحول أشعة الشمس إلى كهرباء، فعندما عزلت تلك الصبغات ووضعت داخل خلايا شمسية تولدت طاقة كهربائية، وكذلك، مؤخرا، توصل فريق علمي في جامعة عين شمس إلى استخراج مادة الكيتين من الهيكل الخارجي للحشرة ومعالجة الإيثانول الحيوي بطرق فعالة ليتم استخدامه وقودا حيويا نظيفا للبيئة لإنتاج طاقة كهربائية بدلا من البدائل الأخرى التي تزيد غاز ثاني أكسيد الكربون.



وختمت الحربي قائلة: من يدري، قد يأتي اليوم الذي تستغني فيه البشرية عن مولدات الكهرباء التقليدية بمولدات كهربائية حشرية.