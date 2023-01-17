

أحمد خميس - مبارك التنيب



تمكن رجال مركز اطفاء الجهراء الحرفي في ساعة متأخرة من يوم امس من فك التشابك بين قدم طفل ومرحاض في الجهراء وذلك باستخدام تقنيات تحول دون تفاقم اصابة الطفل جراء الحادث.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء الاحد يفيد بوجود انحشار قدم طفل في مرحاض دورة مياه في منطقة الجهراء. وعليه، وجهت إدارة العمليات المركزية فرق إطفاء من مراكز الجهراء الحرفي والبحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، وعند وصول رجال الإطفاء تم إخراج قدم الطفل وتسليمه إلى الطوارئ الطبية.