

دارين العلي



ناقشت وزارة الكهرباء والماء أمس في اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مسألة اقرار بدلات الاعمال الشاقة والخطرة لموظفيها.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الاجتماع ناقش أحقية موظفي الوزارة وخاصة موظفي المخطات والطوارئ وغيرها بهذه البدلات والاجراءات المنظمة التي يجب اتباعها لإقرارها لهم.



وأكدت المصادر ان الوزارة تحرص على اقرار جميع البدلات المستحقة لموظفيها في مختلف القطاعات، لافتة الى انها تنسق مع الجهات المعنية لسرعة اقرارها.



ولفتت الى أن الوزارة رفعت عددا من المطالب بالبدلات المستحقة لموظفيها ومن بينها الاعمال الشاقة والخطرة وبدل الطريق وبدل التلوث وغيرها من البدلات التي تعتبر مستحقة لموظفيها أسوة بالوزارات الاخرى ذات الطابع الوظيفي نفسه.