

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر الذي سيعقد يومي السبت الموافقين ٢٠٢٣ /٢/ ١١ و18/ 3/ 2023، موضحا أن التسجيل للاختبار اعتبارا سيكون من يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 الساعة 10 صباحا حتى اكتمال العدد.



هذا، ويدعو المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الصفحة: HYPERLINK «https://portal.ku.edu.kw/placement»https://portal.ku.edu.kw/placement وذلك باتباع الخطوات الآتية: إدخال بيانات التسجيل، ودفع رسوم 10 د.ك لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب الآلي (K-net)، ثم طباعة بطاقة دخول الاختبار لمعرفة موقع الاختبار.



وأوضح مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس أن المقاعد محدودة والأولوية أول يومين لمن لم يسبق له الاختبار.



وعلى طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الإرشادات المبينة تحت بند إنشاء مستخدم جديد.



وأضاف أن على الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها، مختتما أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة، وأنه لا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.