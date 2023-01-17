

اختتم قسم الفنون والتصميم الجرافيكي بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في الكويت معرض مشاريع التخرج نصف السنوي، الذي أقيم على مدار أسبوع بالحرم الجامعي في السالمية، حيث أتاح المعرض للطلبة فرصة تقديم مشاريع تخرجهم وطرح أفكارهم الإبداعية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وأولياء الأمور وعامة الجمهور.



وقالت مشرفة مقرر مشاريع التخرج د.مريم حسينيا، إن هذا المعرض هو الأول الذي يقام في الحرم الجامعي كمعرض نصف سنوي، مبينة أن المشاريع قد سلطت الضوء على قضايا اجتماعية وثقافية متعددة، كما ركز الطلبة على قضايا الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية.



وأضافت حسينيا أن المشاريع قد عكست قدرة الطلبة على التفكير النقدي والتحليل والإبداع، وقد حرص الطلبة على إظهار قدرتهم على تحويل الأفكار العامة لمشروع ذي تخصص دقيق يخدم الدولة، كما ساعدهم في ذلك وجود 3 مراحل من التقييم التي خضعت لها مشاريعهم، الأمر الذي ساهم في تطوير الفكرة.



وأكد الطلبة أن أساتذة القسم ساهموا بشكل كبير في تطوير مشاريعهم ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم، وبينت الطالبة زينب دشتي أن فكرة مشروعها هي تشجيع الأطفال على تقبل مظهرهم وعدم الخضوع لمعايير الجمال التي يفرضها في المجتمع.