

التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع نائب وزير الخارجية البرلماني لليابان تاكاجي كي وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها إضافة إلى أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



الى ذلك، رحبت وزارة الخارجية في بيان لها بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تكليف د.سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بمهام الرئيس المعين للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ Cop28 والتي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.



وأعربت الوزارة عن ثقة الكويت الكبيرة لما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إمكانات بارزة وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم وبما يتمتع به د. الجابر من مكانة مهنية عالية وخبرات متراكمة في مجال الطاقة والصناعة تخوله إدارة هذا الحدث العالمي.



وتمنت «الخارجية» لدولة الإمارات العربية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في استضافة هذا المؤتمر وفي تحقيق أهدافه المنشودة.