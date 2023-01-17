twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الكيلاني وأبو القاسم الثلاثاء 2023/1/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 938 A+ A- استمع المعرس زيد لؤي الكيلانيمرزوق الغانم يقدم التهانيمرزوق خالد المرزوق يهنئ المعرس ووالدهالزميل يوسف خالد المرزوق يبارك(قاسم باشا)السفير الشيخ عزام الصباح مباركاالشيخ فهد جابر العلي مباركاد.حسن جوهر يقدم التهانيالمستشار محمد أبوالحسن مهنئاالمستشار صلاح المسعد مباركاجانب من عقد القرانوليد الخشتي يهنئ المعرس زيد الكيلاني ووالده لؤي الكيلانيمهدي بهبهاني وهيثم أبوالحسن وحسن أبوالحسن يباركونحمد الساير مهنئاطارق وياسين أبوحليقة يباركانأحمد الثنيان مهنئاناصر الجلال يباركمبارك الهيفي مهنئافيصل القناعي متوسطا المعرس زيد الكيلاني ووالد العروس جاسم أبوالقاسمد.عبدالله بهبهاني مهنئاصالح بوشهري وناصر بهبهاني يباركانمحمد أبوالقاسم وجاسم أبوالقاسم وحسين وعبدالله أبوالقاسم خلال الحفلعزام عباس يباركشادي الصمد مهنئاأحمد الكيلاني والمعرس زيد الكيلانيعميد عائلة أبوالحسن حجي أبوالحسن ود.بشار عبدالرضا وصالح بوشهري يهنئونتهنئة للمعرس زيد لؤي الكيلاني بالمناسبة السعيدة احتفل لؤي أحمد الكيلاني بعقد قران نجله زيد على كريمة جاسم محمد أبو القاسم بحضور جمع من الشيوخ والشخصيــــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.