

احتفل لؤي أحمد الكيلاني بعقد قران نجله زيد على كريمة جاسم محمد أبو القاسم بحضور جمع من الشيوخ والشخصيــــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.