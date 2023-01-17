أعلن بنك وربة عن إطلاق شريحة جديدة «الصفوة بلس» بمميزات جديدة، وخصائص تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، للأفراد الذين يتقاضون رواتب شهرية 2500 دينار أو أكثر، أو لديهم رصيد إجمالي قدره بين 150 ألف دينار إلى أقل من 350 ألف دينار، وتقدم «الصفوة بلس» مزايا نوعية جديدة ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة.



وقال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف مساعد المزيد في البنك: نحرص في بنك وربة على تصميم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء، وتقدم لهم الخدمات المصرفية التي يحتاجون إليها، موضحا أن الشريحة الجديدة تأتي معبرة عن طموح عملائنا، ومواكبة لتطلعاتهم، وتعتبر مبادرة بنك وربة نحو تنويع المنتجات، والخدمات المصرفية بحيث تتناسب مع كافة شرائح العملاء، وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة، وفق معايير وأساليب من حيث الجودة والدقة والسرعة.



وأوضح المزيد أن من أهم المزايا التي سيتم تقديمها ضمن شريحة «الصفوة بلس» هي وجود قسم خاص يخدم الشريحة من خلال مدير علاقات عملاء مخصص لمساعدة عملاء هذه الشريحة وتلبية متطلباتهم المصرفية، وزيادة حد السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 3 آلاف دينار، وإصدار مجاني للسنة الاولى لبطاقة World Mastercard الائتمانية، وخدمات وربة كونسيرج (المساعد الشخصي)، إضافة إلى حصوله على نسبة خاصة تنافسية على معاملات التمويل الشخصي ومنح العميل فترة سماح تصل لغاية 12 شهر، كما تمنح بطاقة «الصفوة بلس» للعميل الدخول المجاني لأكثر من 25 قاعة انتظار في المطارات حول العالم.