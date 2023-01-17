القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي إن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% قد حققت الهدف المنشود منها وفي غضون أيام. وأضاف الأتربي - في تصريحات له - أنه سيتم وقف العمل بالشهادة الجديدة بحد أقصى نهاية هذا الشهر. يشار إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة.



وفي سياق متصل، كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة، ذات العائد الذي يصل إلى 25%، و22.5% بلغ نحو 200 مليار جنيه، محققا المستهدف منها، لافتا إلى أنه تتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.



وأكد رئيس البنك الأهلي، أنه تم تنفيذ 60% منها من خلال القنوات البديلة (لأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال)، كما استقطبت الشهادات نحو 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ الإعلان عن الشهادة.