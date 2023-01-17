تأهل فريقا جريدة «الأنباء» و«عطورات تواق» إلى المباراة النهائية لدوري العلامات التجارية في نسخته الثانية، بعدما واصلا انتصاراتهما في مواجهات الدور ربع النهائي ونصف النهائي تواليا، والتي أقيمت مساء أول من أمس على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM).



وجاء تأهل «الأنباء» إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق «زين» بهدفين دون رد في الدور الربع نهائي، ثم بفوز عريض على معهد الكويت للأبحاث العلمية 7-1 في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا، فيما جاء تأهل «عطورات تواق» للنهائي بعد فوزه على «ديليفرو» 2-0 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة «تصميم» 3-2 في نصف النهائي.



وشهد دوري «براندز ليغ 2» الذي أقيم في الفترة من 7 إلى 16 الجاري، ونظمته شركة «هايب ترند»، بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، ورعاية الهيئة العامة للرياضة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، مشاركة 32 فريقا تمثل كبريات الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية في الكويت.



من جانبه، أبدى المتحدث الرسمي لشركة «هايب ترند»، الإعلامي محمد أكبر، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه دوري العلامات التجارية في موسمه الثاني، وقال «تضافر الجهود والتعاون الاستراتيجي مع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، والتعاون الكبير من قبل جميع الفرق المشاركة، ودعم ورعاية العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية كانت السبب الرئيسي وراء النجاح الذي تحقق على مدى عشرة أيام متتالية».



وأشاد أكبر بدور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة سعود العميري، وحرصها على بذل كل أسباب النجاح، وتوفير جميع سبل الرعاية للفرق المشاركة مما أظهر «براندز ليغ 2» بأفضل صورة ممكنة.



وأكد أكبر أن شركة «هايب ترند» حريصة على استمرار تنظيم دوري العلامات التجارية لكرة القدم في المواسم المقبلة والبطولة في طور التطور الدائم ونسعى لمشاركة عدد أكبر للفرق في النسخة الثالثة في العام المقبل.