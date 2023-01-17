مبارك الخالدي



تغلب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي على ضيفه الصليبخات 6-0 في مباراة ودية أقيمت مساء أول من امس في إطار تحضيرات الفريقين لاستكمال منافسات الموسم الجاري والتي يستهلها الأخضر بمواجهة فريق اليرموك 23 الجاري ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير.



وسجل للأخضر كل من عبدالرحمن الشرهان وجمعة عبود «هدفين» وعيسى وليد وخالد المرشد وسلمان العوضي. واطمأن الجهاز الفني للفريق على الحالة البدنية والفنية للاعبين في غياب اللاعبين الدوليين.



وفي إطار متصل تترقب إدارة العربي وصول اللاعب التونسي بسام الصرارفي الذي تم التعاقد معه مؤخرا بعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية الخاصة بدخوله الى البلاد.