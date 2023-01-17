أعلنت الفنانة أحلام عن مشاركتها في النسخة الحالية من «موسم الرياض» من خلال «الليلة الماسية» التي تقام 26 الجاري، وقالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: «بعد هذي الليلة العظيمة ليلة فدوة عيونك، انتظرونا في ليلة استثنائية الليلة الماسية في رياض العز والفخر مع الشركة العظيمة بانش مارك، ليلة فنانة العرب أحلام بتاريخ 26 من هذا الشهر الجاري على مسرح العظيم أبوبكر سالم، أنتظركم، أحلام في ليلتي الماسية».



وأضافت في منشور آخر: «شكرا هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والامتنان على حرصك ليكون حفلي من أجمل وأميز الليالي، شكرا الشركة العظيمة بنش مارك، انتظرونا وليلة بإذن الله ستكون الأروع، أوعدكم 26 يناير من هذا الشهر فقط حفلة واحدة في كل الموسم لتكون الأميز، أوعدكم بدأنا العد التنازلي».



وتابعت في تغريدة ثالثة عبر «تويتر»: «نعم يا سادة انها الليلة الماسية 26 يناير مع العظيمة بانش مارك في موسم لا مثيل له، موسم الرياض 2022 على مسرح العظيم ابو بكر سالم، شكرا معاليك شكرا بوناصر الغالي شكرا تركي آل الشيخ على الدعم اللامحدود.. أنتظركم».