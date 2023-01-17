تألق لاعبو المنتخب الوطني للكيوكشن كراتيه في بطولة البحرين الدولية للعبة، التي نظمتها أكاديمية البحرين للكيوكشن كراتيه، بالتعاون مع الاتحاد البحريني للكراتيه وتحت إشراف المجلس البحريني للألعاب القتالية.



وقد فاز لاعب المنتخب علي مطلق العجمي بالمركز الأول في فئة 11 سنة ضمن، كما حقق اللاعب فيصل الرشيدي المركز الأول في فئة «8 سنوات»، وناشي الرشيدي المركز الأول في فئة 6 سنوات.



وشارك في البطولة 170 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، هي: الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، العراق، لبنان، تركيا، باكستان، وإسبانيا.