زار وزير الاقتصاد والاستثمارات اليوناني جيورجياذيس والوفد المرافق له جامعة الكويت للتعرف على المباني الجديدة والكليات والقاعات الدراسية حيث استمع والوفد المرافق لشرح تفصيلي عن مباني الجامعة والقاعات والمرافق خلال الجولة.



وأكد عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي في بيان صحافي أهمية هذه الزيارة لدى الإدارة الجامعية واهتمامها بالزوار من الخارج كون الزيارات الخارجية مهمة للتعارف الاكاديمي والعلمي والثقافي مستعرضا للوفد اليوناني جزءا من المقتنيات الآثارية في قسم التاريخ بجامعة الكويت.



بدوره، اشاد جيورجياذيس بالصرح الجامعي قائلا إن «هذا الصرح نموذج تعليمي راق جدا»، مشيدا بالتنظيم الكبير للصرح الاكاديمي في جامعة الكويت خلال زيارته وتنقله بين مباني الكليات والاقسام والفصول الدراسية.



وأشاد باهتمام السلطات الكويتية بمنظومة التربية والتعليم كضمان لمستقبل أفضل للمجتمع الكويتي ومستقبل أبنائها.



وعلى هامش الزيارة أهدى العجمي دروعا تذكارية لوزير الاقتصاد والاستثمار ونائب وزير الخارجية اليونانيين.