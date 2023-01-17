دمشق - هدى العبود



أكد الفنان جوان خضر لـ «الأنباء» أن الدراما السورية لعام 2023 هي الأفضل بالنسبة لسنوات العجاف الدرامي التي مرت على سورية، واعداً المشاهد السوري خاصة، والعربي عامة، أنه سيكون على موعد درامي رمضاني مميز من حيث مشاهدته لأعمال قيمة مثيرة وشيقة وما تحمله من مفاهيم جديدة تبني ولا تدمر، وقال: شخصيا شاركت في عدة أعمال من أبرزها مسلسل «عين الشمس».



وعن بداية تصوير العمل في مدينة الرحيبية، قام المخرج يزن أبوحمدة بالاستعانة بإحدى مناشر الحجر في المدينة للتصوير، وهو عمل تشويقي اجتماعي أكشن، من تأليف مجموعة من الكتاب وإنتاج «آرت لينكس برودكشن»، ويلقي الضوء على واقع الحياة الاجتماعية مثل المخدرات وتهريب الآثار وغياب المساواة بين الجاني والمجني عليه، وما يلفت النظر بقصة العمل أن الكتّاب لم يغفلوا العلاقات الإنسانية والاجتماعية من حب وقصص رومانسية.



وتابع: جسدت حياة شاب يعاني من اضطرابات عائلية نتيجة انفصال والديه، ما أدى الى تفكك أسرته، وفضلت الابتعاد عنهم، والخروج من حياتهم، وبالتالي عانيت من اضطرابات نفسية أدت بي في النهاية الى متاهة لا اعرف كيف أعيش في كنف أب متسلط حاول الاستثمار بكل شيء ولم يرحم حتى عائلته، ومع الأسف لم تستطيع والدتي أن تثنيه عما أراده، ما أدى بها هي الأخرى لأن تتدخل في حياتي كذلك، فآثرت الرحيل والابتعاد والعيش بعيدا عنهما.



ومن ابرز الفنانين رشيد عساف الذي تصدى للبطولة، حيث يجسد دور «حاتم» ضابط بالأمن الجنائي، ويضم العمل على قائمة أبطاله أيضا نادين خوري، لينا حوارنة، جوان خضر، كرم الشعراني، أمية ملص، روعة ياسين، ريم عبدالعزيز، تيسير إدريس، جمال العلي، مصطفى المصطفى، ومصطفى سعد الدين وآخرين.



وعن شخصيته في مسلسل «كانون»، قال خضر: أجسد شخصية «حسام» الشاب الذي يسعى لتحقيق العدالة في زمن فقدت وماتت فيه أبسط القيم لتحقيق الإنسانية، ويتألف العمل من ثلاثين حلقة، ويروي قصة واقعية تتناول فئة من قاع المجتمع، كما يسلط الضوء على نشاطات غير قانونية تحدث في زمن أستطيع وصفه بالانحدار، وخلال سير الأحداث سيفاجأ المشاهد بكم هائل من الظلم والأذية لدرجة أنني وأمثالي وأيا كان مما تسند لهم تأمين حقوق الآخرين لا يستطيع تحقيقها، باختصار مضمون «كانون» تناول القضايا الاجتماعية من قصص حياة السوريين وغير السوريين، وما تعانيه من متاهات الاتجار المخدرات والأنشطة غير القانونية.



ومسلسل «كانون» تأليف علاء مهنا، ومعالجة درامية خالد إبراهيم، إنتاج شركة «بايورتا للمنتجين جميل الغيث، وناصر الجوابرة والمنتج المنفذ يامن ست البنين، ويضم الفنانين: بسام كوسا، سمر سامي، جوان خضر، مهيار خضور، ميلاد يوسف، رنا الأبيض، هبة نور، سلمى المصري، طارق مرعشلي، عبدالفتاح المزين، فرح خضر، وائل زيدان، محمد قنوع، إنجي مراد، وسارة بركة.



أما عن مسلسل «صبايا»، فقال: أجسد دور شاب يعجب بإحدى الصبايا، أحبها وأسعى جاهدا لأن تحبني، ويتوج هذا الحب بالزواج، ولن افصح أكثر، لأن «صبايا» بجزئه السادس سيكون مميزا بأحداثه الجميلة.



وعن غيابه عن سورية لفترة طويلة، قال جوان: فعلا كنت في الخارج لفترة زمنية طويلة، وانتهيت من مسلسل «ذيورث»، إخراج فوزان عكو، وصورنا العمل في دبي.