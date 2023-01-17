منصور السلطان

لفظ وافد آسيوي الجنسية في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة على طريق أم الهيمان بعد تعرضه لحادث دهس.

وكان بلاغ ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث دهس على طريق أم الهيمان، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن وافدا آسيويا في العقد الثالث من عمره حاول عبور الطريق فاصطدمت به سيارة مسرعة يقودها مواطن فتعرض لعدة جروح وكسور ونزيف داخلي تسبب بوفاته في موقع الحادث، ثم نقلت جثة الضحية وإحالتها الى مستشفى العدان، فيما تم اقتياد الداهس الذي أفاد خلال التحقيق الأولي بانه لم يشاهد الضحية خلال عبوره الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.