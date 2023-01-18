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محطتنا الثالثة جنوة.. بوابة الريفيرا الإيطالية، ففي يوم الاثنين 16 يناير 2023 خرجت من السفينة MSC صباحا نحو مركز المدينة مع كل هذه الأفواج التي تقصد ميناء جنوة والطقس مائل للبرودة الشديدة مع الرياح التي تهب علينا من البحر المتوسط.



جنوة مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا عاصمة إقليم ليفوريا، ومقاطعة جنوة حاضرة بحرية جميلة ومدينة ذات تاريخ مجيد وتقاليد عريقة متعلقة بالثقافة البحرية.



يبلغ عدد سكانها حوالي 580 ألفا حسب إحصاء 2018.



تمتلك جنوة مرفأ تاريخيا عريقا يعود تاريخه الى قرون ماضية وهي سادس أكبر مدن ايطاليا ومعروفة سابقا باسم سترادا نوفا وفقا للطراز الباروكي، وتشتهر بأزقتها الضيقة، ويقع فيها مسقط رأس كريستوفر كولومبس وبها اكبر حديقة ومربى مائي في أوروبا.



جنوة مزيج من الفنادق الساحرة والحديثة والمجربة، وفيها يمكنك ان تتناول اشهى الأطعمة الايطالية الشهيرة والمأكولات المحلية خاصة المكرونات والباستا وأشهر الماركات العالمية.







أفضل الأماكن في جنوة



تمتلك جنوة الإيطالية سياحة نوعية فتتيح لك خلال عطلتك السنوية خيارا مثاليا ووجهة مميزة، فالمدينة تصنع السياحة وتتمتع بتاريخ عريق، ففيها اشهر ميناء أوروبي ذو تاريخ بحري وهي سادس مدن ايطاليا السياحية.









فخامة الفنادق



تمتلك جنوة سلسلة من ارقى وأفخم الفنادق والمنتجعات السياسية التي ترضي مختلف الاذواق وفيها سلسلة من الفنادق متعددة الدرجات وايضا الشقق المفروشة التي ترضي كل الاذواق.



حي بيغلي



من أرقى احياء جنوة ويوفر لك وأسرتك نزهة متنوعة المعالم بالبر والبحر خاصة وأنت تجوب طرقاتها لتشاهد الفيلات والقصور وأفخم المطاعم والحدائق والمتاجر صاحبة الماركات العالمية الشهيرة وايضا المنتجعات للإقامة الفاخرة والفعاليات البحرية المختلفة.



مواصلات



تتمتع جنوة بشبكة مواصلات سهلة ومريحة ومنوعة وتستطيع ان تحدد مكانك المقصود على الخريطة للتاكسي والباصات وسيارات النقل العام، وتستطيع ان تصل الى كل ما تريده من اماكن مختلفة، وهناك مكاتب معتمدة تعطيك عروضا على اسعار المواصلات المختلفة اضافة الى العروض المصاحبة في المسرح والفعاليات المختلفة الأخرى.



النشالون







تشتهر جنوة بوجود نشالين، فخذ حذرك ولا تحمل من المال الا الشيء القليل، وانتبه لجهازك النقال حتى لا تكون ضحية هؤلاء النشالين في الاماكن العامة والمفتوحة والسياحية.



النشالون موجودون في كل مكان فاحرص والبلدة آمنة، لكن خذ حذرك وانتبه انت امام مجموعة محترفة السرقة.



المتحف البحري







يعتبر المتحف البحري واحدا من اكثر الاماكن عراقة والذي افتتح في سنة 2004 في منطقة الميناء، وهو يتكون من اربعة طوابق جميلة تحكي التاريخ البحري الايطالي بالأفلام والمجسمات والمصنوعات والمنحوتات ويضم ايضا معروضات السفن عبر العصور المختلفة وتطورها، وبه مكتبة بحرية تتضمن كتبا ووثائق قديمة وخرائط بحرية تاريخية اضافة الى المقتنيات الثمينة، وقد تجولت في احدى الغواصات التاريخية القديمة من جيل الاربعينيات وما تلتها من عقود مسيطرة بالسلاح البحري على البحار.



ساحة دي فيراري



من أجمل وأرقى الساحات في جنوة وفيها الحواري والأزقة الضيقة والواجهات المطلية بألوان زاهية، وتبرز بيوت الصيادين والتي تعطي المكان بأشكالها وألوانها سحرا خاصا، خاصة في السهول والمرتفعات والمنخفضات.



المأكولات الجنوية







تعتبر جزيرة جنوة واحدة من أكثر المدن البحرية تخصصا في تقديم الطعام ويضم (المينيو) قائمة كبيرة من الاطعمة الايطالية خاصة الطعام البحري ويقدم لذائذ الطعام عبر الفنادق والمطاعم والكافيهات، حيث تجد (الشيف الايطالي) يتفنن بطبخ مختلف الاطعمة الايطالية والعالمية خاصة مطعم فياسوتوريبا.



منارة



منارة جنوة تعد من الاماكن التي يقصدها السائح، حيث اطلالتها البانورامية الرائعة الساحرة وتميزها على غيرها من المنارات البحرية وطولها يصل إلى 250 قدما.



حي بوكاداس



من اجمل المناطق السياحية التي تزورها في جنوة، حيث يقع على شاطئ البحر وبه سلسلة كبيرة من المطاعم والكافيهات والأكشاك التي تقدم لك (الطعام الجنوي) وهو حي مسجل في اليونسكو منذ عام 2006.



أكواريوم جنوة



يعتبر اكواريوم جنوة من احدث الاكواريومات الاوروبية وله زبائنه وسياحه خاصة الشباب ويضم احواضا للأسماك والمخلوقات البحرية و15 ألف نوع من الاسماك والمخلوقات المائية، ويستقبل الاكواريوم حوالي مليون سائح اوروبي.









لوحات الفنانين



من خلال تجولي في جزيرة جنوة وجدت ان الحكومة بالفعل قد شجعت الفنانين بحيث تركت لكل فنان ان يرسم لوحة على الاعمدة الاسمنتية التي جعلتها لوحات ناطقة تبين الفن الايطالي وتخلد الفنان الذي رسمها، بالفعل شيء عجيب.









اختر رحلتك الكروزية



في رحلتي السابقة الى جنوة زرت مركز المدينة وكان اختياري لمعرفة سنتر المدينة أولا، واليوم اخترت الذهاب الى الجبال لثلاث قرى جميلة تتلاصق فيها المساكن والأزقة والحواري، ذكرتني بالنمط العربي في البناء القديم وعبر الانفاق التي اخترقت الجبال شاهدت من اعالي القمم امواج البحر الابيض المتوسط الهادرة والتي طوت كثيرا من الأرواح كما حصل لإخواننا السوريين والأفارقة.



في ايطاليا اختر رحلتك مثلما فعلت ونلتقي غدا في لاسبيتسيا.