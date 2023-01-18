هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين وفق الأسس الدستورية وإزالة كل العوائق أمام التنمية والإنجاز

العفو الأميري صدر عن إرادة خالصة وعزم أكيد ورغبة صادقة من صاحب السمو تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا حالاً ومآلاً

مجلس الوزراء للمشمولين بالعفو: قابلوا الإحسان بالإحسان وكونوا قدوة حسنة من خلال الحفاظ على هذا البلد المعطاء والالتزام والاحتكام إلى قوانينه

مجلس الوزراء: اختصار الدورة المستندية وتقليص المدة الزمنية بهدف إنجاز مطار الكويت الدولي (T2)

رد قانون إضافة ربات البيوت إلى «عافية» لتصويب النص ليقتصر على المطلقة الكويتية تحديداً ونوع المساعدات التي تتلقاها حتى لا يمتد سريان أحكامه إلى المطلقة وتتلقى مساعدات بصفة عامة

«الخدمة المدنية» يصنف عطلة الإسراء والمعراج والأعياد الوطنية إلى أيام راحة وأخرى عطل رسمية حيث لكل منهما حساب خاص في مزايا العاملين

"ديوان الخدمة" يعقد دورة تدريبية بعنوان "الحوكمة ودورها في تعزيز الممارسات السليمة" بمشاركة عدد من القياديين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مرفقاً صورة توضيحية تضم 9 مسؤولين

«الإعلام الأمني» لقائدي السيارات: ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطرق على هاتف الطوارئ (112) لاتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت

«الخطوط الجوية الكويتية» تعلن عن تشغيل رحلاتها التجارية إلى اليونان بواقع رحلتين في الأسبوع إلى «أثينا» و«ميكانوس» اعتباراً من 14 يونيو المقبل وتنفيذ الحجوزات بدءاً من اليوم 18 يناير

مريم بندق

أكد مجلس الوزراء أن الإرادة الأميرية السامية كشفت عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن، ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. وشملت الرغبة الأميرية السامية شريحة من أبناء الوطن المتواجدين بالخارج، والتي أكدت على أن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة.

ويأمل المجلس أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل العلاقة بين السلطتين، وأن يقابل من يشملهم العفو الإحسان بالإحسان.

وفيما يلي أسماء المشمولين بالعفو:

٭ محمد حمزة إبراهيم البلوشي.

٭ محمد حبيب عبدالله نجم.

٭ سالم مزعل عبدالرزاق نصار.

٭ عذبي فهد الأحمد الصباح.

٭ عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي.

٭ خليفة علي خليفة الصباح.

٭ أحمد داود سلمان الصباح.

٭ فلاح حجرف كحموم الحجرف.

٭ حمد أحمد راشد الهارون.

٭ رانية ناصر سعد المنيفي.

٭ مبارك فريح مجبل الرشيدي.

٭ سلمان عبدالله فهد الخالدي.

٭ عبدالعزيز جارالله خريص المطيري.

٭ أحمد حسن أحمد حسن عاشور.

٭ بدر بداح محمد المطيري.

٭ حمد محمد عبدالملك الفيلكاوي.

٭ وداد صالح فرحان الظفيري.

٭ حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي.

٭ عدنان عبدالحسين بهروز حسن.

٭ علي عايد عبيد العميرة.

٭ منصور علي وبران سيحان.

٭ ناصر خلف بهلول الشمري.

٭ عبدالله محمد عبدالله الصالح.

٭ ابتهال عبدالله مجيم الشلال.

٭ عبدالله مرزوق عبدالله المطيري.

٭ مصعـب محمـد حســين الفيلكاوي.

٭ سليمـان عبدالرحمن محمد البكر.

٭ غازي شاعي غازي المطيري.

٭ علي عبدالرزاق علي البلوشي.

٭ عبدالحميد عباس حسين دشتي.

٭صقر عبدالرحمن خليل الحشاش.

٭ فارس سياف مهدي المطيري.

٭ مساعد عبدالله عثمان المسيليم.

٭ فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي.

٭ دلال أحمد عبدالعزيز المسلم.

٭ بشار عدنان أحمد البغلي.

٭ محمد سلمان محمد عباس حسن.

مجلس الوزراء للمشمولين بالعفو: قابلوا الإحسان بالإحسان وكونوا قدوة حسنة من خلال الحفاظ على هذا البلد المعطاء والالتزام والاحتكام إلى قوانينه

أصدر بياناً بشأن مرسوم العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص أكد فيه أن عهود الازدهار والاستقرار لا تتم ولا تكتمل إلا بمصالحة وطنية

مجلس الوزراء للمشمولين بالعفو: قابلوا الإحسان بالإحسان وكونوا قدوة حسنة من خلال الحفاظ على هذا البلد المعطاء والالتزام والاحتكام إلى قوانينه

أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن مرسوم العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

ونص البيان على التالي: «لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد بل وفي أيامها الحوالك راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير، وان الشواهد على ذلك متواترة ومتكاثرة وحية ونضرة حتى ان عطرها يتفوح جمالا وطيبها يتعبق جريانا عبر القرون بأيدي حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وإيمانا من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة.

من أجل ذلك، كشفت الإرادة الاميرية السامية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد ان قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. كما شملت الرغبة الاميرية السامية شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وظنوا ان أيام العودة الى الديار واحلام الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة.

ويؤكد مجلس الوزراء أنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والانجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة والمبادرة الاميرية السامية من والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، يأمل مجلس الوزراء من أبناء الوطن المشمولين بهذا العفو الكريم ان يقابلوا الاحسان بالاحسان وان يكونوا قدوة حسنة لإخوانهم المواطنين من خلال الحفاظ على هذا البلد المعطاء والالتزام والاحتكام الى قوانينه.

إن هذا العفو الاميري الكريم قد صدر عن إرادة خالصة وعزم اكيد ورغبة صادقة من صاحب السمو الأمير ايمانا بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل (وأن تعفوا أقرب للتقوى) وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا حالا ومآلا تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ورعاهما. والله ولي التوفيق».

رد قانون إضافة ربات البيوت إلى «عافية» لتصويب النص ليقتصر على المطلقة الكويتية تحديداً ونوع المساعدات التي تتلقاها حتى لا يمتد سريان أحكامه إلى المطلقة وتتلقى مساعدات بصفة عامة

أوضح مرسوم رد قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، أن البند رقم (4) من المادة (2) من الاقتراح بقانون قد مد سريان أحكامه إلى المطلقة وتتلقى مساعدات اجتماعية، وقد جاء هذا البند عاماً وغير محدد، الأمر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة أو تتلقى مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة الاقتراح بقانون إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه بشأن البند رقم (4) من المادة (2) من الاقتراح بقانون المشار إليه.

مجلس الوزراء: اختصار الدورة المستندية وتقليص المدة الزمنية بهدف إنجاز مطار الكويت الدولي (t2)



قرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الأشغال العامة، الجهاز المركزي للمناقصات العامة - كل فيما يخصه - سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي (t2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة.

جاء قرار المجلس بعد تدارس توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (t2) عن شهر سبتمبر 2022.

«الخطوط الجوية الكويتية» تعلن عن تشغيل رحلاتها التجارية إلى اليونان بواقع رحلتين في الأسبوع إلى «أثينا» و«ميكانوس» اعتباراً من 14 يونيو المقبل وتنفيذ الحجوزات بدءاً من غد 18 يناير

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم أن تعلن عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان وتحديدا إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، استعدادا لموسم صيف عام 2023 اعتبارا من 14 يونيو المقبل وتنفيذ الحجوزات يبدأ غدا 18 يناير.وبين أن هاتين الوجهتين تعدان من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام، وذلك لما تتمتع به وجهتا «أثينا» و«ميكانوس» من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضا من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية المتنوعة والعريقة.وأضاف رزوقي أن اختيار وجهتي «أثينا» و«ميكانوس» يأتي مكملا للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية مع توجيهات مجلس الادارة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام، كما أن اختيار هاتين الوجهتين جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة، إضافة إلى شعبية الوجهتين.وذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تمتلك أسطولا شابا متنوع الطرازات ومليئا بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، وقد تم اختيار طائرة إيرباص a320neo لنقل الركاب من وإلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، حيث تتمتع a320neo بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح للعملاء الكرام الاستمتاع برحلة سفر مريحة ومرفهة.وزاد قائلا: إن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز، لافتا إلى أنها تتيح لعملائها حجز تذاكر السفر من عدة قنوات مختلفة بداية من موقع وتطبيق الخطوط الجوية الكويتية الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة تلقي الاستفسارات عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 22200171 أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 171، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة المختلفة في مجمع الأڤنيوز ومجمع 360 ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغاؤها وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من العملاء والعمل على حلها ومساعدتهم.

"ديوان الخدمة" يعقد دورة تدريبية بعنوان "الحوكمة ودورها في تعزيز الممارسات السليمة" بمشاركة عدد من القياديين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مرفقاً صورة توضيحية تضم 9 مسؤولين



أعلن ديوان الخدمة المدنية عن عقد ورشة عمل بعنوان الحوكمة ودورها في تعزيز الممارسات السليمة، بحضور عدة جهات حكومية مرفقا صورة توضيحية للحضور ضمت 9 مسؤولين.

وقال الديوان ضمن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2022-2023 عقد الديوان ورشة العمل المخصصة للفئة الوظيفية العليا بمشاركة عدد من القياديين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري.

وتهدف إلى معرفة أهمية الحوكمة والآثار المترتبة على تطبيقها والإلمام بمفهوم ومبادئ وأهداف الحوكمة وبيان الاطار التشريعي والتنظيمي للحوكمة في دولة الكويت.

«الإعلام الأمني» لقائدي السيارات: ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطرق على هاتف الطوارئ (112) لاتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت



جار التعامل مع هبوط الشارع الفاصل بين ميناءي عبدالله والشعيبة حفاظا على سلامة مرتادي الطريق



تناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع قائدي السيارات بضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطريق على هاتف الطوارئ (112)، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية. ‏وأوضحت ان قطاع المرور والعمليات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، تعامل بشكل فوري مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود هبوط باحد الطرق (الشارع الفاصل بين ميناءي عبدالله والشعيبة)، حيث يجري عمل الإجراء اللازم حفاظا على سلامة مرتادي الطريق.