ارتفعت أعداد وفيات مرض «الكوليرا» في مناطق شمال غربي سورية إلى 20 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 555 حالة إيجابية منذ بدء انتشارها في اغسطس، بحسب منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» وفريق «منسقو استجابة سوريا».



وقال «منسقو الاستجابة» إن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا داخل مخيمات النازحين في سورية يبلغ أكثر من 6.893 حالة، مع ملاحظة أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تزايد عدد الحالات المسجلة بالمرض وخاصة في مناطق عفرين والدانا وحارم والتي تضم أعدادا كبيرة من النازحين على عكس باقي المناطق السورية التي شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات وتحديدا مناطق سيطرة حكومة دمشق ومناطق سيطرة المسلحين الأكراد، وذلك بسبب توريد ملايين الجرعات من اللقاحات، حيث أظهرت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية اكتمال عمليات التطعيم في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق قوات سوريا الديموقراطية «قسد» بشكل كامل في كل من الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، في حين مازالت مناطق شمال غرب سورية تنتظر حتى الآن توريد اللقاحات الخاصة بالكوليرا، مع وعود مؤجلة وموافقات طويلة للحصول على اللقاحات، على الرغم من وصول اجمالي عدد الحالات المشتبهة بالكوليرا في شمال غرب سورية إلى 37.738 حالة لتحتل المنطقة المرتبة الأولى في أعداد الحالات في سورية.



حذرنا سابقا من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، وهذا ما لوحظ من خلال إبطاء دخول المساعدات الإنسانية وخاصة الطارئة التي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة.