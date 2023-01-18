قدم السفير نواف نافع العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى حلف شمال الأطلسي إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ. وذكرت بعثة الكويت لدى الحلف في بيان صحافي تلقته (كونا)، ان السفير العنزي قدم اوراق اعتماده لينس شتولتنبرغ في مقر حلف الناتو. ووفقا للبيان، نقل السفير العنزي تحيات القيادة السياسية في الكويت وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إلى الأمين العام للحلف شتولتبرغ، معربا عن تطلع الكويت الى تعزيز العلاقات الثنائية مع الحلف على مختلف الأصعدة.



من جانبه، أعرب الأمين العام للحلف عن تقديره لدور الكويت وجهودها الواضحة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وامتنانه لكل أوجه الدعم الذي قدمته الكويت إلى حلف الناتو، مشيرا الى استضافة وتشغيل الكويت مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون.