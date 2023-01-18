

محمد راتب



نفى المزارع فيصل الدماك في تصريح لـ «الأنباء» حدوث أي ضرر للمزروعات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية بخلاف الصقيع، مؤكدا أن الأمطار التي هطلت بغزارة جاءت خيرا وبركة لجميع المزروعات باستثناء الطماطم الحقلية لكونها مكشوفة، كما أن المحميات مغلقة ومحمية ومغطاة ببلاستيك لا يسمح بنفاذ المياه بكثرة إليها.



حديث الدماك جاء تعقيبا على ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقوع أضرار جسيمة وخسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الأراضي المتضررة منحصرة في الأراضي السبخة التي تمثل 10% ويعلم أصحابها انها بؤرة لتجمع المياه ولا تقوم بامتصاصها بسرعة، إلا أنهم يقومون بزراعتها، مشيرا إلى أن المزارعين يعلمون أن الكميات التي هطلت تنعش المزروعات، وخصوصا البطاط، وتعد بموسم زراعي مميز.



وردا على سؤال حول مطالبة البعض بالتعويضات، قال الدماك إن التعويض يكون حال وقوع أضرار حقيقية وهذا غير موجود في هذه الحالات، باستثناء الأراضي السبخة التي يعلم أصحابها مصيرها حال هطول الأمطار عليها بغزارة.