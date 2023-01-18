twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الصانع والمرشود الأربعاء 2023/1/18 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2324 A+ A- استمع المعرس عبدالله يعقوب الصانعمرزوق الغانم مهنئاالشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخ أحمد جابر العبدالله يباركانالشيخ فهد جابر العلي ود.بدر الملا يهنئانالشيخ دعيج المالك والشيخ فهد المالك يهنئانمرزوق خالد المرزوق وأحمد القاضي يهنئان (أحمد علي)محمد المنصور وعادل الصرعاوي والمستشار علي الضبيبي يهنئونالمستشار ضرار العسعوسي مهنئاالمستشار يوسف المطاوعة يهنئ د.يعقوب الصانع والمعرس عبدالله الصانعناصر الروضان وخالد الروضان يباركانالمستشار محمد بن ناجي ورومي الرومي يباركانمهند الساير يباركأنس الصالح وعبدالله الروضان يباركانفيصل الشايع مباركاالسفير أحمد فهد الفهد مباركاأحمد الكليب ومهلهل المضف يهنئان المعرس ووالده د.يعقوب الصانع وشقيقه يوسف الصانعالشيخ طلال العلي مهنأالمستشار فهد الراشد يهنئ د.يعقوب الصانععبدالعزيز الغنام وفوزي الطراروة يباركانالمستشار أسامة البابطين مباركاجاسم العون مهنئاخليفة الخرافي يباركنبيل بن سلامة مهنئامهلهل الخالد يهنئ د.يعقوب الصانع والمعرس عبدالله الصانععبدالله العساكر مهنئارياض الصانع ومحمد المخيزيمخالد العجران مباركاد.خالد الصبيح يهنئ المعرس ووالده ووالد العروسرضا الفيلي مباركا وتهنئة للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدةد.عبدالله معرفي والمستشار عبدالرحمن النمش يباركانهاشم القلاف مباركام.أحمد الجسار يباركماضي الهاجري ود.علي العمير يباركانكامل العوضي مهنئافهد الغانم متوسطا المعرس ووالده ووالد العروس وشقيقيه يوسف وعبدالمحسن الصانعالمعرس عبدالله الصانع متوسطا والده يعقوب الصانع ووالد العروس وليد المرشودد.حسين الأنصاري يباركعبدالله المشعل مهنئاخالد الغانم والمستشار فيصل الغريب يباركانعبدالعزيز إسحق يباركالمعرس عبدالله يعقوب الصانع متوسطا الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةتهنئة من أهل العروس للمعرس عبدالله الصانع ووالده د.يعقوب الصانع وشقيقيه يوسف الصانع وعبدالمحسن الصانع احتفل د.يعقوب عبدالمحسن الصانع بزفاف نجله عبدالله على كريمة وليد سليمان المرشود بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.