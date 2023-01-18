احتفل د.يعقوب عبدالمحسن الصانع بزفاف نجله عبدالله على كريمة وليد سليمان المرشود بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.