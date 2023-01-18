

فاجأت «ديليفرو» الحضور في دوري العلامات التجارية الذي نظمته شركة هايب ترند، واستضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بتقديم أطعمتها ومشروباتها المفضلة بالتعاون مع روك هاوس سلايدر، وسينابون، وعصير الضاحية. وجاءت المبادرة ضمن سلسلة مبادرات «ديليفرو» الأخيرة للتفاعل مع الجمهور عبر تقديم أكثر الأطعمة والمشروبات شعبية في البلاد.



وتضمن دوري العلامات التجارية، الذي دارت فعالياته من 7 إلى 16 يناير الجاري في حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بطولة كرة قدم تنافس فيها المشاركون، بمن فيهم فريق «ديليفرو»، للحصول على فرصة الفوز بكأس الدوري، وخلال متابعة أنشطة الدوري وحضور الفعاليات الشتوية، استمتع الطلاب وأصدقاؤهم والمشاركون بالوجبات الخفيفة والمشروبات من المطاعم المشاركة مع «ديليفرو».



وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت سهام الحسيني: سعداء للغاية للمشاركة في حدث ناجح آخر جمع بعضا من شركاء المطاعم المفضلين لدينا في مكان واحد، كما هو الحال دائما، متحمسون للتواصل مع المجتمع الذي نحبه ومنحهم فرصة لخلق ذكريات جديدة أثناء مشاركة اللحظات الرائعة والطعام اللذيذ.