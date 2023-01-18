الجدعي: تسخير الإمكانيات الإعلامية الرقمية لمجلس الأعمال الكويتي لتحقيق أهدافه التنموية



كريم طارق



تتويجا لجهودها الرامية لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وقعت شبكة «الإيجابية» ـ غير الربحية ـ ممثلة في مبادرتها المجتمعية «صندوق وسمية» اتفاقية شراكة مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في مجال إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي والتسويقي وإدارة منصات المجلس وأعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية فراس السالم أن عقد اتفاقية الشراكة مع «الإيجابية» الكويتية جاء في إطار حرص المجلس الدائم على تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمر الكويتي في دبي، موضحا أن التعاون جاء لنشر مفهوم الإيجابية في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركائنا وأعضاء المجلس من شركات ومستثمرين.

وأضاف السالم أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نشر المحتوى الإيجابي في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن آفاق جديدة لتوسع هذه المؤسسات الرامية إلى تنمية المجتمع فكريا، وإيصال كل ما هو إيجابي في مختلف الجوانب الحياتية، مؤكدا أن المجلس يتطلع من خلال هذه الخطوة أيضا إلى إيصال النماذج الكويتية الرائدة، خاصة وأن شبكة «الإيجابية» واحدة من المؤسسات الرائدة التي سبق أن تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدورها الرائد في هذا المجال، متمنيا أن تصل هذه الرسائل إلى مجتمع الأعمال في دولة الإمارات الشقيقة.

وفي سياق متصل، أكد أن مجلس الأعمال نجح خلال السنوات الماضية في إثبات جدارته وقدرته على تحقيق أهدافه في مجال ريادة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك زيادة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلته، ونمو المستثمرين والأفراد المنتسبين له، وذلك عبر سعيه الجاد لإبراز وتسليط الضوء على الإمكانيات المتوافرة اقتصاديا، وإظهار مدى التعاون المثمر بين البلدين، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية بالطرق السليمة، مع الاحتفاظ على مكتسبات الشركات الكويتية والمستثمرين في السوقين الكويتي والإماراتي.

من جانبه، قال مؤسس شبكة «الإيجابية» جراح الجدعي إن التعاون يعد بمنزلة خطوة مهمة لدعم الشباب المستقلين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضا، ممن قرروا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحت مظلة مجلس الأعمال الكويتي في دبي، لافتا الى ان الشراكة تهدف لتوفير الإمكانيات الإعلامية والتسويقية اللازمة لهم من خلال «الإيجابية»، ليسيروا بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق أهدافهم التجارية والاقتصادية، من خلال تصميم المنشورات الرقمية و«الانفوجرافيك» وإنتاج المواد المرئية وإدارة حساباتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأضاف الجدعي في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الاجتماع الذي عقده الجانبان لتوقيع اتفاقية الشراكة، أن هذا التعاون يأتي أيضا من خلال صندوق وسمية التابع للشبكة، والذي سيقدم أيضا الدعم الإعلامي اللازم للمجلس، عبر استكمال عمله بإنتاج محتوى تسويقي مميز وإيجابي يبرز الدور الكبير الذي يقوم به.