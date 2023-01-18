سالم العبدالله: دعم المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية



استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بديوان عام الوزارة المقرئ الكويتي الشيخ محمود الرفاعي حيث أعرب الرفاعي عن امتنانه وعرفانه للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة في الكويت بالوقوف بجانبه، متوجها بالتقدير العميق للقيادة السياسية ولوزارة الخارجية وسفارتنا في تونس والقائمين عليها لتسخير جميع الإمكانات المتاحة للافراج عنه ومساندته وتقديم الدعم له.



بدوره، أكد الشيخ سالم العبدالله أثناء اللقاء أن قضية الإيقاف حظيت بالاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية منذ الساعة الأولى، مستذكرا تواصله الدائم مع نظيره وزير الخارجية التونسي والجهود التي كرستها وزارة الخارجية وتنسيقها المستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالجمهورية التونسية واللقاءات العديدة التي عقدتها سفارتنا في تونس واتصالاتها المباشرة مع المسؤولين في السلطات التونسية المختصة على جميع المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على تفاصيل مسألة الإيقاف ولسرعة احتواء القضية وحلها، مشددا على أن الكويت لم ولن تدخر جهدا في وضع جميع إمكاناتها لحماية وصون مواطنيها ورعاياها في الخارج.

كما أكد متانة وتميز العلاقات التي تربط بين الكويت والجمهورية التونسية على جميع المستويات وخصوصا العلاقة الشخصية والقوية بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ساهمت بشكل أساسي في إنهاء الإجراءات لإطلاق سراح المواطن الرفاعي والإفراج عنه على وجه السرعة، مجددا في هذا السياق جزيل الشكر والامتنان للجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على التعاطي الإيجابي والتجاوب السريع لإطلاق سراح المواطن محمود الرفاعي.



من جانب آخر، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا وذلك لبحث التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

وشدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



من جانبه، نقل سفير أوكرانيا تحيات الرئيس والشعب الأوكراني إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، معربا عن تقدير وامتنان بلاده لموقف الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا، مشيدا بدعم الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني ودعمها كذلك لكل الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين.