أعلنت جينيسيس، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، عن فوزها بجائزتين في حفل «Good Design®» لعام 2022، حيث فاز طراز G90 ونظام المعلومات والترفيه (ccIC) في فئة النقل، بفضل التصميمات المبتكرة والمتميزة التي ترسم اتجاهات مستقبلية جديدة للابتكار في عالم السيارات.



وحصدت سيارة السيدان الرائدة والتي جسدت التفسير الأكثر أناقة لهوية تصميم العلامة التجارية الكورية، على العديد من الجوائز المهمة خلال العام الماضي، فقد حازت لقب أفضل سيارة لعام 2023 «موتور تريند» في نوفمبر الماضي، ونالت الجائزة «الدولية للتميز بالتصميم» في سبتمبر، ولقب «أفضل اختيار للسلامة +» في عالم السيارات العام الماضي، من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة «IIHS»، لما تتمتع به من ميزات رائدة محققة معدلات قياسية في الأمان. وبهذه المناسبة، قال سانج يوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز جينيسيس للتصميم العالمي: «جسدت G90 التعبير الأمثل للأناقة الرياضية، وخلقت توازنا منسجما بطريقة ابتكارية مذهلة، جمعت بعناية بين القيادة الديناميكية، وتجربة المقعد الخلفي المريحة».



وأضاف: «صممت السيارة بطريقة مدهشة، لتلخص مسيرة عنوانها الشغف والتفاني والتعاون الإبداعي لفريق التصميم في شركتنا، ومهندسينا في مركز البحث والتطوير في ناميانغ في كوريا الجنوبية». وساهم نظام المعلومات والترفيه (ccIC) القائم على الواجهة الرقمية في إضفاء متعة أكبر على تجربة القيادة، منذ إدراجه أول مرة في طراز GV60، إذ يمتلك النظام مجموعة من الميزات التي ترتقي بتجربة قيادة جينيسيس إلى أبعد الحدود، وذلك من خلال تجربة متكاملة تربط شاشة العرض (HUD)، والمجموعة الأدوات، والصوت، والفيديو (AVNT) في عرض بانورامي. وتمنح جوائز «Good Design®»، واحدة من أقدم الجوائز المخصصة للتميز في التصميم على مستوى العالم، تقديرا للتميز في تصميم المنتجات التجارية والجرافيكية الأكثر ابتكارا. ويتم تنظيم حفل الجوائز سنويا منذ عام 1950 من قبل متحف شيكاغو للعمارة والمركز الأوروبي للهندسة المعمارية والفنون والتصميم والدراسات الحضرية. ضمت جوائز «غود ديزاين» لعام 2022/23 فئة مختلفة، حيث ناقش مجموعة من الخبراء المختصون بعناية، ما يزيد على 1100 طلب لاختيار أفضل تصميم مبتكر للمنتجات ضمن كل فئة.