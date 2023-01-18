أعلنت منصة زاد، عن الإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار الرقمي الأولى من نوعها في الكويت، لتغير مفهوم وآليات الاستثمار المالي في السوق الكويتي وخارجه. وتوفر زاد فرصا استثمارية عالمية لمستخدميها في الكويت والخارج من خلال خدماتها العديدة، والتي تضمن الوصول والتداول على أكثر من 4000 سهم، بالإضافة إلى صناديق التداول المدرجة (ETFs)، مع امتثال كامل لمبادئ الشريعة الإسلامية واللوائح التنظيمية لهيئة أسواق المال الكويتية.



وقد أصبحت «زاد» تابعة لـ«بيت الأوراق المالية»، بعدما قامت الشركة بالاستثمار بهذه المنصة الأولى من نوعها في الكويت، إيمانا في مدى أهميتها وفعاليتها بما تقدمه من خدمة في هذا التحول التكنولوجي ومواكبة سوق الاستثمار بطريقة جديدة وشفافة للمشترك الذي سيكون هو المسؤول والمستثمر المباشر لمحفظته في التداول. وتعليقا على إطلاق زاد، قال عبدالرحمن الخرافي، الرئيس التنفيذي للتقنية المالية والشريك المؤسس للتطبيق: «في عالم الاقتصاد اليوم، أصبحت مصادر الدخل الثانوية ضرورية للحفاظ على الثروة وتنميتها، وأصبح الاستثمار أكثر جاذبية لجيل الشباب مقارنة بما يمكن أن يجنيه إذا أودع أمواله في أحد البنوك، وبشكل عام لم تكن فرص الاستثمار متاحة دائما، حيث كان المستثمر يحتاج بداية إلى مبلغ ضخم من رأس المال لبدء التداول، فلم تكن المعلومات والمعرفة حول سوق الأوراق المالية متاحة بسهولة».

من جانبه، قال عبدالله العتيبي، الشريك المؤسس لتطبيق زاد: «أطلقنا زاد لسد فجوة مالية واستثمارية في سوق التداولات المالية، وهدفنا الرئيسي هو تعزيز ثقافة استثمار أقوى وأكثر شمولا في الكويت، وتمكين المستثمرين الطموحين من الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق استقلالهم المالي، حيث نقدم لجميع المستثمرين، بغض النظر عن حجم رأسمالهم أو عمق خبرتهم، حلولا ذكية وآمنة وسهلة الاستخدام لبناء محافظ استثمارية قوية». بدوره، أكد عبدالله الأنصاري، الشريك المؤسس لتطبيق زاد، قائلا: «نسعى جاهدين لتيسير عمليات الاستثمار في سوق الأسهم العالمية، لتعزيز قدرة الكويتيين على تنمية ثرواتهم والحفاظ عليها من خلال تداول أسهم لعدد كبير من الشركات الأكثر نجاحا في العالم».

من جهته، قال يوسف الغانم، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الأوراق المالية: «يشهد سوق الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية تطورا هائلا مما يتطلب حلولا وتقنيات جديدة تتواكب معه، ولهذا يسعدنا أن نكون أحد المساهمين في تطوير منصة استثمارية جديدة كليا».