أعلنت شركة زين عن عقدها لشراكة استراتيجية مع منصة V-THRU الكويتية الرائدة لخدمة السيارات الافتراضية، وذلك لتقديم برنامج تدريبي مهني للطلبة وحديثي التخرج يتيح لهم فرصة اكتساب العديد من المهارات المهنية والعملية والإدارية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل في قطاعي المطاعم والتكنولوجيا.



وجاء الإعلان عن الشراكة في منصة زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في V-THRU عبدالله الشلبي، بالإضافة إلى مسؤولي الشريكين.



وأتت هذه الشراكة تفعيلا لاستراتيجية زين المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاعي الشباب والتعليم، خاصة أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية وصقل مهارات الشباب عبر إشراكهم في تجربة العمل الميداني مباشرة في بيئة العمل، وبالأخص في قطاعي المطاعم والتكنولوجيا اللذين يعتبران من أكثر القطاعات حيوية في السوق المحلي.



ويقدم هذا البرنامج فرصة مميزة للطلاب والطالبات وحديثي التخرج والمقبلين على الحياة الوظيفية للعمل بدوام جزئي في المشاريع والمواقع المتعددة التي تغطيها V-THRU، بحيث يشاركون في متابعة وتنسيق وإدارة العمليات في الموقع مباشرة والتعامل مع الموظفين والزبائن من تسلم وتسليم الطلبات في أهم وأكبر الأبراج التجارية في الكويت وداخل المباني التابعة لجامعة الكويت، وذلك لمدة 3 أشهر مقابل مكافأة مالية شهرية.



ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الكويتي الطموح ودعمهم من الناحية التدريبية والعملية، وذلك لاكتساب المهارات المختلفة في مجالات التكنولوجيا وقطاع المطاعم وإدارة العمليات، كما يتضمن البرنامج أيضا عددا من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي مختلف المواضيع الرئيسية مثل التسويق والتصميم والعمليات والتكنولوجيا وغيرها. هذا، وسيحصل كل مشارك على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج بنجاح.



ويأتي برنامج التدريب الميداني في V-THRU مكملا لبرنامج شبكة شباب زين FUN، والذي يعتبر من أكبر المشاريع المستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2008، والتي تقدم من خلالها فرصة ثمينة لطلاب وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين، حيث يعمل الطلبة المشاركون في البرنامج بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات الشركة لاكتساب وتطوير المهارات والخبرات المتعددة والأساسية التي يحتاجون اليها لخوض سوق العمل سواء على الصعيدين المهني أو الشخصي.



وتكرس «زين» المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية المهارات الإدارية لدى الفئات العمرية الشابة بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل، حيث تؤمن الشركة بأهمية تعزيز العلاقة بينها وبين المجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.