القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أخبار بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس- أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأخبار، مؤكدة أنه لا صحة لاختفاء أي من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق.

وشددت على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة.