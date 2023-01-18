الدار البيضاء - مفرح الشمري



بحضور رئيس الدائرة الثقافية بإمارة الشارقة عبدالله العويس، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي المهدي بنسعيد، اختتمت امس الاول على خشبة مسرح محمد السادس بالدار البيضاء الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي التي أقيمت خلال الفترة من 10 حتى 16 يناير وتضمنت 15 عرضا مسرحيا منها 4 عروض في المسار الأول بالمهرجان «خارج المسابقة» و11 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية لجائزة الشيخ د.سلطان القاسمي بنسختها العاشرة.



وبعد منافسة قوية فاز العرض الإماراتي «رحل النهار» للكاتب إسماعيل عبدالله والمخرج محمد العامري بجائزة الشيخ سلطان القاسمي، وتوج كأفضل عمل عربي في الدورة الـ 13 بعد أن رشح لها عدد من العروض وهي: «شاطارا» و«بريندا» من المغرب، و«خلاف» العراق، و«الروبة» تونس، و«رحل النهار» الإمارات.



من جانبه، سلم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله ملف الدورة إلى جمهورية العراق الشقيقة التي ستنظم الدورة الـ14 خلال الفترة من 10 حتى 16 يناير 2024.



يذكر انه حضر الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي من الكويت رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين د.نبيل الفيلكاوي ومدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري والمخرج عبدالعزيز صفر ود.خليفة الهاجري والكاتب عثمان الشطي.