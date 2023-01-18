البسام: البطولة أظهرت ما تتمتع به فرقنا الشبابية للبادل من احترافية تأهلهم للمنافسات العالمية





أعلن بنك بوبيان عن رعايته الذهبية لبطولة BNK للبادل التي أقيمت فعاليات مرحلتها الأولى خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير بملاعب Padel in وحتى اختتامها بتاريخ 21 الجاري، حيث شهدت مشاركات ومنافسات قوية بين عددا من الفرق الشبابية لمحترفي رياضة البادل على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة صالح البسام تعليقا عن الرعاية: «في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده لعبة البادل عالميا وإقليميا لا يألو بنك بوبيان أي جهد لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشباب لاسيما تلك التي ترتبط بالصحة وتخلق أجواء تنافسية بينهم وتقوي مختلف أواصر العلاقات الاجتماعية».



وأوضح أن رعاية بنك بوبيان للبطولة إنما تأتي لتتماشى مع استراتيجية بنك بوبيان الممنهجة نحو تعزيز الاستدامة لدعم كل من الجانب الرياضي وحث شريحة الشباب على ممارسة الرياضة مثل البادل، بل وتشجيعهم للوصول بها إلى المنافسات المحلية والإقليمية وربما العالمية.



وأضاف: «منذ الإعلان عن البطولة أدركنا نجاحها وما ستشهده من إقبال كثيف في المشاركة من قبل الشباب نظرا لما تتمتع به هذه البطولة من برنامج فعاليات ومنافسات قوية ومشاركات ليس على مستوى الكويت فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤكد تفوق شبابنا في هذه الرياضة».



وحول أبرز ما يميزها، أشار البسام الى ان البطولة شهدت مشاركة 32 فريقا من الشباب و16 فريقا من الفتيات بتسجيل من 96 لاعبا ولاعبة من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي محترفي رياضة البادل مع إتاحة الفرصة لهم للعب مع مجموعة من اللاعبين والمحترفين عالميا.



وقد شهدت المرحلة الأولى من فعاليات البطولة مشاركة 48 فريقا من الشباب والفتيات محترفي رياضة البادل على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، على أن تشهد المرحلة النهائية من الفعاليات الإعلان عن فوز 4 من الشباب ومثلهم من الفتيات للدخول في منافسات قوية مع مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين المصنفين في World Padel Tour والتي تشهد فعاليتها في أرينا 360 مول.



ويحرص بنك بوبيان على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، مؤكدا على دور مؤسسات القطاع الخاص المهم والحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، والقيام بتنفيذ هذا التوجه إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد.