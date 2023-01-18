يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، إنتر وميلان اليوم في العاصمة السعودية الرياض من اجل الظفر بالكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم في أول ألقاب الموسم.



وتنافس الفريقان بشدة على إحراز لقب بطل الدوري الموسم الماضي فحسم ميلان اللقب في الأمتار الأخيرة من جاره المتوج به العام قبل الماضي. ويأمل ميلان ان يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي بعد استئناف النشاط اثر انتهاء مونديال قطر ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالإضافة الى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام تورينو 0-1 بعد التمديد، علما أن الأخير اكمل المباراة بـ 10 لاعبين. ويعول ميلان، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2016، على جناحه الدولي البرتغالي السريع رافايل لياو صاحب 8 أهداف في الدوري هذا الموسم والمهاجم المخضرم الفرنسي اوليفييه جيرو. أما إنتر ميلان بطل الكأس المحلية والكأس السوبر الموسم الماضي، فيسعى مدربه سيموني اينزاغي إلى انتزاع اللقب الرابع في رابع نهائي له بعد فوزه بها كمدرب مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وإذا قدر له ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي. وظفر إنتر بلقب المسابقة 6 مرات في ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (9 مرات) وميلان. ويقود خط هجوم إنتر الثنائي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو. وسجل مارتينيز بطل العالم مع منتخب بلاده 9 أهداف في الدوري، في حين غاب لوكاكو عن معظم فترات القسم الاول منه بداعي الإصابة.



وفي ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي، اقتنص إمبولي فوزا ثمينا من ضيفه سامبدوريا بهدف نظيف سجله مدافعه النيجيري تيرون إيبوهي (55). الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر وظل سامبدوريا في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.