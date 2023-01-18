كال مدرب منتخب عمان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المديح لفريقه بعد الفوز 1–0 على منتخب البحرين أول من أمس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» بالبصرة، والتأهل إلى النهائي. وهز جميل اليحمدي الشباك قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة مذهلة ليصعد بعمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي غدا.



وأضاف إيفانكوفيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة اننا نجحنا في الوصول للنهائي وهذا ما يجعلنا نفتخر بأنفسنا. أهنئ اللاعبين على مجهودهم، فقد لعبوا مباراة ممتازة على المستوى الخططي ولم يرتكبوا أي أخطاء. وكانت لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين رغم الإصابات في صفوفنا. وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بنجاحه في إسعاد الجماهير العمانية.



بدوره، أكد مدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا أن المباراة جاءت متوازنة ومتكافئة وحسمت نتيجتها بتسديدة. وقال في المؤتمر الصحافي ان المنتخبين البحريني والعماني تبادلا السيطرة خلال المباراة ومنتخبنا حاول واجتهد لكن لم يوفق في النتيجة المطلوبة.



وأشاد سوزا بالأداء والروح التي قدمها لاعبو البحرين طيلة مباريات البطولة مؤكدا ان المنتخب قاتل بشراسة في جميع مبارياته بالبطولة، مشيرا الى انه فخور بما قدمه اللاعبون.



وستكون المواجهة بين العراق وعمان هي الثانية في النسخة الحالية بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة الافتتاحية قبل عشرة أيام.



كما اعتبر مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس ان الانتصار الذي حققه فريقه على منتخب قطر 2-1 أول من امس كان مستحقا بعدما كان الطرف الأفضل طوال فترات المباراة وسيطر على الكثير من مجرياتها وأهدر الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بقتل المباراة في الشوط الثاني.



وأضاف: الآن هو الوقت الصحيح الذي يمكن ان نفكر فيه باللقب، لم يكن منطقيا ان نفكر بالتتويج بالكأس منذ المباراة الأولى، كان يجب ان نتعامل مع كل مواجهة على حدة، الآن نصب جل تركيزنا على المباراة الأخيرة التي ستمنحنا التتويج شريطة ان نكون جاهزين ونواصل تقديم المستوى القوي كما في سابق المباريات.



اما مدرب قطر البرتغالي برونو بينيرو فقال ان منتخبنا لم يكن سيئا في المباراة، فقد قدمنا عرضا قويا خصوصا في الشوط الثاني الذي بحثنا فيه عن العودة ولم نوفق، وأعتقد ان ما صنع الفارق كان الناحية البدنية، حيث الأفضلية التي استفاد منها المنتخب العراقي بحصوله على يوم راحة إضافي منذ دور المجموعات، خصوصا ان المباريات كانت مضغوطة بشكل كبير في البطولة.



وأبدى بينيرو فخره باللاعبين وبالأداء الذي قدموه في البطولة بشكل عام، خصوصا ان جلهم كان يفتقد الخبرة والتجربة لاسيما في مسألة اللعب تحت وطأة ضغوط جماهيرية كبيرة.