

قال المدرب الألماني يورغن كلوب إنه لا يفكر في الرحيل عن نادي ليفربول إلا في حال طلب منه ذلك، ملمحا الى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال الصيف في تشكيلته العجوز. بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الانجليزي نهاية الاسبوع الماضي (0-3 ضد برايتون)، بات بطل 2020 على بعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم. جدد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026، وشدد على أن الإقالة فقط ستطيح به من النادي. وقال في هذا الصدد: «ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف أو ما إلى هنالك. ليس الآن».



وتابع: «لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا ان نلعب كرة القدم الآن». لايزال القائد جوردان هندرسون (32 عاما) والبرازيلي فابينيو (29) والإسباني تياغو ألكانتارا (31) الاختيارات الأولى في خط الوسط الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن كلوب نفى أنه يعول كثيرا على الحرس القديم. وأكد الألماني أن «المشكلة معقدة للغاية. لديكم لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم في ذهنكم (تعتقدون) ربما أن الأمور انتهت بالنسبة له. إذا بإمكانكم، أحضروا لاعبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو الوضع».