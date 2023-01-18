منصور السلطان



أحيل وافد مصري الجنسية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الفروانية بحالة تعاط وبحوزته مادة «الشبو» المخدرة و«حشيش» و«كيميكال» و«ماريغوانا».



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية مساء أول من أمس في منطقة الفروانية تمت مشاهدة شخص حاول الاختباء بين السيارات بعد مشاهدته دورية الشرطة، وبعد التوجه له وإخراجه من تحت إحدى السيارات المتوقفة تبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه مقيم مصري في العقد الرابع من عمره ويعمل في شركة مقاولات، وبتفتيشه عثر معه على كيس به شبو وحشيش وكيميكال وماريغوانا، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة، بالإضافة الى بيعه للمخدرات على زبائنه في المقاهي والنوادي الصحية، وعليه تم اقتياده وإحالته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.