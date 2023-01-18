هاجمت أنثى نمر هاربة منذ يومين من إحدى المزارع القريبة بمدينة جوهانسبرغ رجلا وقتلت كلبا وغزالا، بحسب ما حذرت شرطة جنوب أفريقيا الإثنين.



وأكد الناطق باسم الشرطة ديماكاتسو سيلو، في حديث إلى وكالة فرانس برس، نجاة الرجل البالغ 39 عاما. ونجحت أنثى النمر السبت في الخروج من قفصها بعد أن قطع أحد الأشخاص المجهولين سياج المزرعة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، في أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان.



وباشر نحو 40 شخصا بينهم عناصر من الشرطة ومدافعون عن البيئة وسكان المنطقة، بعملية البحث عن النمرة البنغالية البالغة 8 سنوات، مستعينين بطائرة مسيرة ومدعومين بمروحية. ورصدت النمرة أخيرا مساء الاثنين.