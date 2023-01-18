قدم أحد المتهمين في جريمة السطو على مقتنيات ثمينة من متحف «القبو الأخضر» في مدينة دريسدن الألمانية اعترافات بتورطه في الجريمة. وقال المتهم (29 عاما) أمام المحكمة في دريسدن أمس الثلاثاء: «لم أكن في دريسدن فقط، بل كنت في غرف القبو الأخضر بنفسي»، موضحا أن مهمته كانت التسلق عبر نافذة مهيئة للاقتحام مع شخص آخر غير متهم في القضية، وتحطيم صندوق العرض في غرفة المجوهرات وسرقة قطع المجوهرات، «لأنه توافرت لدي القوة لذلك وكنت مستعدا للتنفيذ».



تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تمثل واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة للضجة في ألمانيا، حيث تمكن اللصوص من اقتحام المتحف صباح يوم 25 نوفمبر 2019، وثقبوا صندوق عرض بفأس وانتزعوا ما مجموعه 4300 ماسة بقيمة تزيد على 113 مليون يورو. كما تسبب الجناة أيضا في إحداث تلفيات عينية بقيمة تزيد على مليون يورو.