يخطط المنظمون الماليون الصينيون وأكبر شركات إدارة الديون المعدومة في البلاد، لتقديم ما يصل إلى 160 مليار يوان (24 مليار دولار) لدعم إعادة التمويل للمطورين العقاريين ذوي الجودة العالية في الربع الأول، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر، واطلعت عليه «العربية.نت».



ووفقا للخطة، سيوجه بنك الشعب الصيني 80 مليار يوان من القروض من خلال شركة China Huarong Asset Management Co، ونظرائها إلى مطورين مختارين بمعدل سنوي 1.75%، فيما ستخصص شركات الديون المتعثرة مبلغا مماثلا من خزائنها الخاصة.



وتضيف القروض إلى مجموعة من الإجراءات الصادرة منذ نوفمبر لوقف التراجع في سوق العقارات في الصين، إذ يعمل المنظمون على تكثيف الدعم المالي للمطورين المهمين على مستوى النظام، مع خفض معدلات الرهن العقاري ومتطلبات الدفعات المقدمة لتعزيز الطلب.



ومع ذلك، تواجه هذه الإجراءات تحديات بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة «صفر كوفيد». ولم تنتعش بعد الثقة بين الشركات والمستهلكين، إلى مستويات ما قبل الوباء. فيما أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية تراجعت للشهر السادس عشر في ديسمبر. كما طلبت لجنة الاستقرار المالي والتنمية من الجهات التنظيمية للبنوك والأوراق المالية دعم الميزانيات العمومية للمطورين المهمين على مستوى النظام الذين ليست لديهم قضايا تدقيق ولا سجلات لانتهاكات كبيرة، وفقا لمصادر «بلومبيرغ».