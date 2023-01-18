

حنان عبدالمعبود



أعلنت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب م.نادين البدر عن ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان «التعرف على نطاق عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، والمقدم لصالح منتسبي وزارة الخارجية بمعهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي، خلال الفترة من 8 حتى 11 الجاري.

وقالت م.البدر في تصريح لها على هامش ختام البرنامج ان تنظيم هذه البرامج التدريبية تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع معهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي في 20 نوفمبر الماضي لتأهيل منتسبي المعهد في جوانب تدريبية متعلقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة بالخبرات العلمية عن طريق التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية.

وأشارت إلى ان البرامج التدريبية تضمنت التعريف بالقانون 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية واختصاصاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض ودور الهيئة على الصعيد الدولي، كما تضمن البرنامج شرحا للجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستقبال البلاغات وحماية المبلغين ومتابعة استرداد الأموال بالخارج والتعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأبرز إنجازاتها ودور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وذكرت ان هذه البرامج التدريبية المقدمة من «نزاهة» تأتي ضمن برنامج الدورة السادسة للترقية من سكرتير أول إلى مستشار وبرنامج دورة النقل من كادر الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي.