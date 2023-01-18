

استقبلت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي وفدا من جامعة أرسطو ـ ثيسالونيكي اليونانية ممثلا بعميد كلية الطب د.كيرياكوس أناستاسيادس وعميد كلية الحقوق د.بانايوتيس قلافينيس، بحضور كل من القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي، والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.عبدالسلام العنزي، وذلك في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



وبينت د.سعاد الفضلي أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين جامعة الكويت وجامعة أرسطو ـ ثيسالونيكي اليونانية، ومناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا لاستحداث برنامج ماجستير القانون المشترك ما بين كلية الحقوق والهندسة بجامعة الكويت فيما يخص قانون حفظ الطاقة وقانون استخدام الطاقة البديلة، لافتة إلى أن جامعة الكويت تتطلع من خلال هذا التعاون الأكاديمي المثمر في مجالات الأبحاث والدراسات العليا للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستوى المحلي والعالمي.



وأضافت د. الفضلي أنه تمت مناقشة المقترحات المقدمة من الوفد اليوناني في المجالات الطبية المتعلقة بالأبحاث والدراسات العليا والتعاون المشترك في 7 مستشفيات حكومية ومركز طبي تعليمي بحثي للعناية الصحية والدراسات العليا تابعة لجامعة أرسطو ـ ثيسالونيكي اليونانية بالتعاون مع الجامعات الكندية في المجالات الطبية.



وتخللت الزيارة القيام بجولة في مدينة صباح السالم الجامعية وقاعة الدانة والمركز الثقافي، وقدمت أ.د. الفضلي مقترحا لمشاركة ممثل من الجامعات اليونانية في المركز الثقافي التابع لجامعة الكويت لتعزيز التعاون بين الطرفين، وفي الختام قدمت د. الفضلي درعا تذكارية للوفد اليوناني.