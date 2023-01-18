إلى جانب عودة البطولات الرياضية إلى العراق، واستعادة أجواء المنافسات الخليجية بعد طول غياب، فإن بطولة «خليجي 25» كانت أيضا فرصة لزوار مدينة البصرة لاكتشاف المطبخ العراقي وتذوق أشهى أطباقه، ما جعل المطاعم تعج بالزوار وسط حفاوة وكرم ضيافة كبيرين.



وأجمع أصحاب المطاعم على أن الاقبال على الأكل العراقي خلال البطولة يعد قياسيا ولم تشهده المدينة من قبل، حيث غصت خلاله المطاعم بالزبائن من مختلف دول الخليج، والذين أعجبوا بالأطباق المقدمة، وأحبوا الأكل العراقي.



وأكد صاحب أحد المطاعم المشهورة أنه اضطر إلى نصب طاولات خارجية لتلبية الطلب المتزايد خلال أيام البطولة، مشيرا إلى أنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير من الزبائن، مبديا سعادته الكبيرة بالانتعاشة التي تعيشها المطاعم في هذه الفترة، والصورة الطيبة التي ارتسمت لدى ضيوف العراق بعد إعجابهم الكبير بالأطباق المقدمة.



وبخصوص الأطباق التي تستهوي ضيوف البطولة قال صاحب أحد المطاعم بالمدينة «توجد أطباق مفضلة للزوار، وتكون في صدارة طلباتهم بسبب شهرتها، مثل السمك المسكوف والذي يعد طبقا مميزا في مدينة البصرة، وأيضا الكباب العراقي، بالاضافة الى حرص البعض على تذوق المزيد من الأطباق في كل زيارة».