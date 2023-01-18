

أشاد أحمد خليل، حارس مرمى منتخب قطر والسد والعربي السابق، بتنظيم العراق لبطولة «خليجي 25»، وقال في تصريحات إعلامية ان تنظيم كأس الخليج جاء رائعا واستثنائيا، فالملاعب جميلة والافتتاح أبهرني كأنه كأس العالم، وأشكر الاتحاد العراقي على هذا التنظيم.



وأضاف انها واحدة من أجمل البطولات التي رأيتها، والجماهير العراقية متعطشة لكرة القدم ومن أجل بطولة تنظمها العراق، وقد أبهرني حضورها الكبير، وقد رأينا حفاوة كبيرة من الشعب العراقي.



وعن أبرز اللاعبين في البطولة، قال حسين سيد الجناح الأيمن لمنتخب العراق صاحب مهارات كبيرة، مضيفا ان المنتخب العراقي هو المرشح الأول للبطولة بسبب الأداء والدعم الرائع من الجماهير.



وعن رأيه في منتخب قطر، قال: بعد نهاية كأس العالم، شارك منتخب قطر بالفريق الأولمبي مطعما ببعض لاعبي المنتخب الأول، وقدم «العنابي» مباريات جميلة واستطاع الوصول إلى نصف النهائي، لافتا الى ان المدرب لا يعرف اللاعبين بشكل جيد، حيث يشرك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأصلية، ولا أعتقد أن برونو بينيرو يناسب المنتخب القطري في المستقبل.



يذكر ان العراق ينظم البطولة لأول مرة منذ نسخة 1979، فيما لم يحصد اللقب منذ عام 1988، إذ يمتلك في رصيده 3 ألقاب.