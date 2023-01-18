مريم بندق
صدر مرسوم العفو رسمياً في «الكويت اليوم» وفيما يلي الأسماء :
1- محمد حمزة إبراهيم البلوشي
2- محمد حبيب عبدالله نجم
3- سالم مزعل عبدالرزاق نصار
4- عذبي فهد الأحمد الصباح
5- عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي
6- خليفة علي خليفة الصباح
7- أحمد داود سلمان الصباح
8- فلاح حجرف كحموم الحجرف
9- حمد أحمد راشد الهارون
10- رانية ناصر سعد المنيفي
11- مبارك فريح مجبل الرشيدي
12- سلمان عبدالله فهد الخالدي
13- عبدالعزيز جارالله خريص المطيري
14- أحمد حسن أحمد حسن عاشور
15- در بداح محمد المطيري
16- حمد محمد عبدالملك الفيلكاوي
17- وداد صالح فرحان الظفيري
18- حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي
19- عدنان عبد الحسين بهروز حسن
20- علي عايد عبيد العميرة
21- منصور علي وبران سيحان
22- ناصر خلف بهلول الشمري
23- إبتهال عبدالله مجيم الشلال
24- عبدالله مرزوق عبدالله المطيري
25- سليمان عبدالرحمن محمد البكر
26- غازي شاعي غازي المطيري
27- علي عبدالرزاق علي البلوشي
28- صقر عبدالرحمن خليل الحشاش
29- فارس سياف مهدي المطيري
30- مساعد عبدالله عثمان المسيليم
31- فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي
32- دلال أحمد عبدالعزيز المسلم
33- بشار عدنان أحمد البغلي
34- محمد سلمان محمد عباس حسن