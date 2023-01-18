مريم بندق

صدر مرسوم العفو رسمياً في «الكويت اليوم» وفيما يلي الأسماء :

1- محمد حمزة إبراهيم البلوشي

2- محمد حبيب عبدالله نجم

3- سالم مزعل عبدالرزاق نصار

4- عذبي فهد الأحمد الصباح

5- عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي

6- خليفة علي خليفة الصباح

7- أحمد داود سلمان الصباح

8- فلاح حجرف كحموم الحجرف

9- حمد أحمد راشد الهارون

10- رانية ناصر سعد المنيفي

11- مبارك فريح مجبل الرشيدي

12- سلمان عبدالله فهد الخالدي

13- عبدالعزيز جارالله خريص المطيري

14- أحمد حسن أحمد حسن عاشور

15- در بداح محمد المطيري

16- حمد محمد عبدالملك الفيلكاوي

17- وداد صالح فرحان الظفيري

18- حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي

19- عدنان عبد الحسين بهروز حسن

20- علي عايد عبيد العميرة

21- منصور علي وبران سيحان

22- ناصر خلف بهلول الشمري

23- إبتهال عبدالله مجيم الشلال

24- عبدالله مرزوق عبدالله المطيري

25- سليمان عبدالرحمن محمد البكر

26- غازي شاعي غازي المطيري

27- علي عبدالرزاق علي البلوشي

28- صقر عبدالرحمن خليل الحشاش

29- فارس سياف مهدي المطيري

30- مساعد عبدالله عثمان المسيليم

31- فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي

32- دلال أحمد عبدالعزيز المسلم

33- بشار عدنان أحمد البغلي

34- محمد سلمان محمد عباس حسن



















