أمضينا ليلتنا من ميناء جنوة إلى لاسبيتسيا في أمواج عاتية (زقلبه) تسبب للكثير دوار البحر غير أن النوم غلب الجميع ليصحوا على دخول MSC ميناء جزيرة لاسبيتسيا La Spezia، ولنبدأ معك عزيزي قارئ «الأنباء» في كل مكان محطة سياحية جديدة في إيطاليا.



لاسبيتسيا مدينة ساحلية مهمة تقع على الساحل الغربي لإيطاليا وهي قريبة من الجزر في بيزا وفلورنسا وجنوة وهي اليوم واحدة من أكبر موانئ إيطاليا في البحر المتوسط، ولها موقعها الاستراتيجي التجاري والعسكري، وتتمركز فيها معظم القوات الإيطالية البحرية، وهي ميناء قديم منذ آلاف السنين يعود إلى القرن التاسع عشر، وفيها المتحف البحري وبها مبانٍ تاريخية قديمة؛ نظرا لموقعها الاستراتيجي، وبها حركة قطارات مهمة تربطها بالمدن الإيطالية الأخرى، ولها حركة تجارية وسياحية، اذ تعتبر لاسبيتسيا قاعدة اساسية للانتقال الى المدن الاخرى في منطقة ليغوريا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 93 الف نسمة، وهي ثاني اكبر بلدية في ليغوريا.



شهدت لاسبيتسيا كل أشكال الاستيطان مع تدفق حركة المهاجرين، كما انها كانت عبر التاريخ ممرا مهما للهجرات التي شهدتها الموانئ الايطالية خاصة من افريقيا ودول البحر المتوسط العربية والأجنبية.



كانت لاسبيتسيا مركزا تجاريا مهما في الامبراطورية الرومانية، ومن يناظر مبانيها القديمة يعرف عراقتها وخاصة الآن؛ لتحولها الى عالم السياحة خاصة استخدامها خدمة القطارات.





باركو جياديني بوبيليسي



حديقة إيطالية تعد اليوم من اجمل الحدائق الأوروبية على الواجهة المائية في مكان رائع للتجول واكتشاف منطقة لاسبيتسيا خاصة أنها تغطي سلسلة من الممرات المحاطة بالأشجار الرائعة، وهي حديقة غناء بمختلف النباتات للراحة والاسترخاء، خاصة في تنظيمها الهندسي الزراعي وما يزينها من تماثيل ومنحوتات وآثار ذات عبق تاريخي.

بونتي ثون دي ريفيل



تعتبر الواجهة البحرية، وهي ميناء من أكثر الأماكن إثارة وجمالا خاصة مرفأ لاسبيتسيا الذي يمر عليه المسافر الأوروبي للتنقل عبر اوروبا مرورا بإيطاليا وبها جسور قديمة عريقة وحركة دخول المراكب الى المرفأ.



















السكان المحليون



أمر مدهش وجميل أن تشاهد السكان المحليين في لاسبيتسيا وهم يقومون بأعمالهم المتعلقة بالبحر خاصة وأنت ترى مئات القوارب الراسية العائدة من الصيد في الساحة الرئيسية Lido أو المرفأ Lerici وموقعه الممتاز وهو يعانق عشرات من المطاعم والمقاهي وكل وسائل الراحة.





تناول وجبة في Taverna Delmetallo



في الواجهة البحرية عليك ان تجرب وجبة غداء او افطار صباحي في هذا المطعم ذي الجودة العالية في منطقة Spezia في مبنى تراثي بديكور ريفي رائع مع جدران من الطوب والحجر المكشوف وطاولات وكراسي خشبية جميلة ريفية.













مقهى Orange



تريد مقهى يلبي كل متطلباتك اذهب الى مقهى Orange سيرا على الأقدام من الحدائق العامة في وسط المدينة، ويشتهر بالمعجنات والسندويتشات وعصير البرتقال الطازج والقهوة والشاي، فريق المطعم جدا ودود ويلبي لك طلباتك باحترافية وفي أسرع وقت.



الحديقة الوطنية



في أحضان الطبيعة تبرز الحديقة الوطنية في شمال شرق لاسبيتسيا في مكان رائع: Appennino tosco-emiliano، حيث يقع هذا المنتزه في الجبال البارزة وتشمل مونتي برادو.

نظرة من السفوح تجد ناظريك ممتدا مع كل هذه المساحات الخضراء الشاسعة عبر الجبال العالية والبحيرات والحياة البرية والتي لايزال فيها الذئب والغزال والنسر الذهبي، وجميل منظر هواة المشي عبر الجبال وراكبو الدراجات وحركة التلفريك.













قلعة سان جورجيو



في لاسبيتسيا قلعة تاريخية قديمة تعتبر اليوم من القلاع التي صممت لمئات السنين، وهي عبارة عن شبكة التحصينات الدفاعية، وشيدها القائد نيكولوفشي في القرن الثالث عشر وبها اربعة ابراج حراسة، ويؤمها كثير من السياح الأوروبيين الدارسين للتاريخ ويعشقون القلاع والحصون.



في مدينة بونتي ثون دي ريفيل البحرية شاهدت الجسر الأبيض الحضاري المعلق بكل هياكله الجميلة ومعالمه، وقد جعل لهذه البلدة شهرة لكونه جسرا أنيقا يطل على جزء من المرفأ والحدائق العامة بكل ألوانه البيضاء، وارتفاعه سمح للسفن بالمرور من تحته وصولا الى الميناء.



وفي أقصى جنوب لاسبيتسيا تقع جزيرة بالماريا، وهي بالفعل المكان المناسب للبحث عن الغابات والكائنات البحرية والحيوانات.

تتميز هذه الجزيرة بوجود كهوف رخامية زرقاء، وهي اليوم معبر لكثير من القوارب والسفن، ويمكنك ان تشاهد فيها المناظر الطبيعية ويمارس السياح في الصيف السباحة خاصة في الجانب الشمالي.













تميز الفنادق الإيطالية

خلال جولاتي الكروزية وجدت عراقة في الفنادق الإيطالية، ومن خلال زيارتي لجنوة والآن La Spezia أستطيع أن أقول إن الطليان يهتمون بالفنادق كواجهات سياحية لتسويق بلدهم وجزرهم خاصة مدينة La Spezia التي يبلغ عدد سكانها حوالي 94 ألف نسمة حسب احصاء 2018.

تستطيع وأنت في الكروز البحري ان ترى هذه الفنادق والتي كثيرا ما ترتبط بمركز المدينة.

في La Spezia تستطيع أن تسكن هذه الفنادق وأنت ضامن أحسن الخدمات فيها وهي:

عزيزي القاريء اختر دائماً رحلتك.



تابعني غداً نابولي الإيطالية