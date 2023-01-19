فاز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي، يعمل في مجال العقارات، بتذكرة لحضور المباراة بعد تقديم عرض بقيمة 2.6 مليون دولار في مزاد علني، وذلك من أجل الترويج للمواجهة، حيث أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مزاد خيري لتذكرة خاصة تأتي مع امتيازات مثل فرص التقاط الصور مع اللاعبين والدخول إلى غرف خلع الملابس.



وقد بدأ المزاد بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، وقد أعلن آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر» أن العرض الفائز البالغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) كان من نصيب مشرف الغامدي، ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى الحملة الخيرية الوطنية المعروفة باسم «إحسان».