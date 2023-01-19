يحيى حميدان



اختتم فريق الكرة بنادي الكويت معسكره التدريبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالفوز على ليفسكي صوفيا البلغاري 3-2، على أن يعود وفد «الأبيض» إلى البلاد اليوم لمواصلة استعداداته المحلية للقاء التضامن في الدور التمهيدي من كأس سمو الأمير الثلاثاء المقبل.



وسجل أهداف الكويت كل من علي حسين (هدفين) وأحد مدافعي الفريق البلغاري بالخطأ في مرماه. وكان «الأبيض» قد تعادل مع العين الإماراتي من دون أهداف في مباراته التجريبية الأولى.



وينتظر الفريق الكويتاوي انضمام لاعبيه الدوليين إلى التدريبات بداية من يوم غد، وذلك بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في «خليجي 25» بالبصرة الأسبوع الماضي، وحصلوا عقب عودتهم على الراحة لعدة أيام.