بعد أكثر من 15 عاما من التنافس الاستثنائي، يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخيرة ربما، خلال مباراة ودية بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقي النصر والهلال السعوديين على ملعب الملك فهد في الرياض اليوم. ومع وجود أيضا كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي، يلتقي 4 من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.



يتشارك «سي آر 7» والـ «برغوث» 12 كرة ذهبية و9 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.



وستحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، فميسي البالغ 35 عاما والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس سيواجه ورونالدو (37 عاما) المنضم الشهر الماضي إلى النصر في صفقة خيالية قدرت بـ 200 مليون يورو. إلى جانب «الدون» سيلعب أيضا سالم الدوسري نحم الهلال، هداف الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين (2-1) في الدور الأول من مونديال قطر الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، بالإضافة إلى المالي موسى ماريغا والبرازيليان تاليسكا ولويز غوستافو وغيرهم.



وسيتولى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الأشراف على الفريق، علما انه لعب مع سان جرمان في موسم 2007-2008. وقد أنهى لتوه 8 سنوات ناجحة على رأس الجهاز الفني لريفر بلايت الذي توج معه بكوبا ليبرتادرويس مرتين.



من جهة بطل فرنسا، كان يفضل ربما المدرب كريستوف غالتييه تجنب هذه المباراة والسفر الطويل للعمل مع لاعبيه الذين يبدو أنهم لم يستعيدوا مستوياتهم منذ عودتهم من كأس العالم، إذ خسر الفريق مباراتين في الدوري بعد الاستئناف آخرها أمام رين الاحد الماضي بهدف نظيف، .



وسيحصل باريس سان جرمان على أكثر من 10 ملايين يورو، بحسب مصدر بالنادي، مقابل هذه المباراة الاحتفالية ضد ما أطلق عليه فريق «موسم الرياض».