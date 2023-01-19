تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية الى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزيهما على ريال مايوركا 1-0، وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها تباعا في الدور الـ16 الثلاثاء.



وفي المباراة الاولى، سجل لاعب الوسط الشاب روبر نافارو هدف الفوز لسوسييداد المحلق هذا الموسم (5).



ويقدم سوسييداد عروضا نارية هذا الموسم اذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.



كما لا يبتعد الفريق سوى ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث وست نقاط عن برشلونة المتصدر.



وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو ألافيس بفضل هدف الكرواتي المخضرم ايفان راكيتيتش (48).



ويواجه الفريق الأندلسي موسما سيئا بكل ما للكلمة من معنى، حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير ويواجه خطرا جديا بالهبوط من «لا ليغا».



وكان ريال بيتيس توج بلقب المسابقة العام الماضي بعد فوزه على فالنسيا في النهائي بركلات الترجيح.



ويخوض برشلونة وريال مدريد مباراتيهما اليوم في دور الـ16، حيث يلعب الأول مع اتلتيكو سبتة، فيما يواجه النادي الملكي نظيره فياريال.



ويسعى برشلونة إلى استعادة لقب كأس ملك إسبانيا، بعد أن ودع النسخة الماضية من دور الستة عشر، وسيحاول النادي الكتالوني، تعزيز رقمه كأكثر الأندية حصدا للقب برصيد 31 مرة.



ايطاليا



من جانب اخر، انتهى حلم نابولي بإحراز الثنائية المحلية للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بسقوطه عند الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بعد خسارته أمام ضيفه كريمونيزي بركلات الترجيح 4-5، رغم اضطرار الأخير إلى إكمال الشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين عقب تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2.



وبدا فريق المدرب لوتشانو سباليتي الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد 18 مرحلة، في طريقه لحجز بطاقته الى ربع النهائي والخروج منتصرا من اختباره الأول في الكأس لهذا الموسم، وذلك بتقدمه على أرضه وبين جماهيره 2-1 حتى الدقيقة 87.



لكن البديل الغاني فيليكس أفينا-جيان خطف التعادل للضيوف الذين فاجأوا نابولي في بداية اللقاء بافتتاحهم التسجيل عبر السويسري تشالز بيكيل (18)، قبل أن يرد فريق سباليتي بلاعبي الصف الثاني الى حد كبير بهدفين عبر البرازيلي جوان جيزوس (33) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (36).



وبعد هدف أفينا-جيان، بدا أن نابولي قادر على حسم النتيجة لصالحه والإبقاء على حلم إحراز الثنائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى عام 1987 بقيادة الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، وذلك بعد اضطرار كريمونيزي للعب بعشرة لاعبين إثر طرد ليوناردو سيرنيكولا (100)، أي قبل دقيقتين على زج سباليتي بهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن.



لكن الفريق الذي أقال الأحد مدربه ماسيميليانو ألفيني وعيّن بدلا منه دافيدي بالارديني بعد فشله في تحقيق أي فوز في المراحل الـ 18 الأولى من الدوري، عرف كيف يصمد وجر مضيفه إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالحه بعدما ترجم أفينا-جيان بالذات الركلة الخامسة الحاسمة التي وضعت فريقه في مواجهة شاقة أخرى في ربع النهائي ضد روما الفائز على جنوى 1-0.



وتقام اليوم 3 مباريات ضمن دور الـ 16 لكأس إيطاليا، حيث يلتقي يوفنتوس فريق مونزا على ملعب «أليانز أرينا» بالعاصمة الإيطالية تورينيو، ويحل سبيزيا ضيفا على أتلانتا، فيما يصطدم لاتسيو بنظيره بولونيا.