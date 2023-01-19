أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي عن إقامة بطولة الكويت للصيد بالكاياك غدا الجمعة في جسر جابر، مثمنا دور الهيئة العامة للرياضة ورعايتها لهذه المسابقة.



وقال الزنكي في تصريح صحافي انه تم رصد مكافآت قيمة للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات الثلاث، وهي فئة نظام النقاط حسب كل نوع من السمك، وفئة أكبر سمكة من حيث الوزن، وفئة أطول سمكة، لافتا إلى أن عدد المشاركين يفوق 40 متسابقا من داخل الكويت وخارجها، مبينا أن المسابقة تنطلق الساعة 7 صباحا وتنتهي في الـ 2 ظهرا.



وقال إن نادي الرياضات البحرية يسعى إلى نشر هذه اللعبة في الكويت، لاسيما أنها تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم.